Kafes operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede | Video
Zonguldak’ta Kafes operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.
Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda Zonguldak il merkezinde 11 şüpheli, Ereğli ilçesinden 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon neticesinde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tüfek, 6 adet kesici ve delici alet ile 103 adet mermi ele geçirildi.
Zonguldak'ta yakalanan 11 şüpheliden 3'ü ifadelerinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 8'i sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.
Kdz. Ereğli ilçesinde gözaltına alınan 7 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.
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