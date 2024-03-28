Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video
Diyarbakır'da bir grup kız çocuğu kendilerinden kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darp etti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Alışveriş merkezinden bir arkadaşıyla çıkan genç kızın yanına gelen kız çocukları, ellerindeki kağıt mendili satmak istedi. Ancak kızların tüm ısrarına rağmen genç kız, mendil almayı reddetti. Bu sırada iki grup arasında tartışma çıktı. Kız çocuklarından biri, genç kızın saçını çekerek yere düşürdü. Grup, yerdeki genç kızı tekmeledi. Çevredekilerin araya girmesiyle kurtulan genç kız, arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı. Kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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