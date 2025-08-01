Video Yaşam Kağıthane'de dehşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldüren şahıs kamerada | Video
Kağıthane'de dehşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldüren şahıs kamerada | Video

Kağıthane'de dehşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldüren şahıs kamerada | Video

01.08.2025 | 10:19

Kağıthane'de bir gecekonduda yaşayan Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) bıçakla boğazını kesip öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'A ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Diğer yandan, öldürülen Oktay Barbaros'un Kayseri'den İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Barbaros'un evli ve 4 çocuk babası olduğu bilgisine de ulaşıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yaya geçidine park edilen otomobilin üzerinden atlayan yaya kamerada | Video 00:12
Yaya geçidine park edilen otomobilin üzerinden atlayan yaya kamerada | Video 01.08.2025 | 16:17
İzmir’de 11 yıl hapisle aranan firari şahıs yakalandı | Video 00:08
İzmir'de 11 yıl hapisle aranan firari şahıs yakalandı | Video 01.08.2025 | 15:25
Şile’de suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı | Video 04:05
Şile’de suç örgütüne operasyon: 19 şüpheli yakalandı | Video 01.08.2025 | 14:07
Ev sahibinin duşa girmesini fırsat bildi; 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı! | Video 02:26
Ev sahibinin duşa girmesini fırsat bildi; 5 milyon lira değerindeki altın ve dövizle kaçtı! | Video 01.08.2025 | 13:47
Motosikletli saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 01:40
Motosikletli saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 01.08.2025 | 13:37
Ölen şahsın üzerinden biri telefonunu diğeri de banka kartını çalmış! | Video 01:03
Ölen şahsın üzerinden biri telefonunu diğeri de banka kartını çalmış! | Video 01.08.2025 | 11:49
Polis, o şüpheliye geçit vermedi! Cadde üzerindeki hırsızlık kamerada | Video 00:20
Polis, o şüpheliye geçit vermedi! Cadde üzerindeki hırsızlık kamerada | Video 01.08.2025 | 11:49
SON DAKİKA: Elazığ’da bir maden ocağında göçük! | Video 35:13
SON DAKİKA: Elazığ'da bir maden ocağında göçük! | Video 01.08.2025 | 11:28
Kağıthane’de dehşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldüren şahıs kamerada | Video 03:40
Kağıthane'de dehşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldüren şahıs kamerada | Video 01.08.2025 | 10:19
Otobüs zeminine zulalanmış 990 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 02:46
Otobüs zeminine zulalanmış 990 kaçak elektronik sigara ele geçirildi | Video 01.08.2025 | 10:00
Diyarbakır’da farklı suçlara karışan şüphelilere Fren operasyonu: 11 tutuklama | Video 01:39
Diyarbakır'da farklı suçlara karışan şüphelilere "Fren operasyonu": 11 tutuklama | Video 01.08.2025 | 08:18
Boğazına yiyecek kaçan çocuğa ilk müdahaleyi PTT görevlisi yaptı | Video 03:52
Boğazına yiyecek kaçan çocuğa ilk müdahaleyi PTT görevlisi yaptı | Video 31.07.2025 | 14:41
Ümraniye’de ters yöne girip ‘emniyet aracı’ diyen sürücüye para cezası | Video 00:20
Ümraniye’de ters yöne girip ‘emniyet aracı’ diyen sürücüye para cezası | Video 31.07.2025 | 14:41
İkiz kavun ve karpuz görenleri hayrete düşürdü | Video 01:20
İkiz kavun ve karpuz görenleri hayrete düşürdü | Video 31.07.2025 | 14:41
Kazayı film izler gibi izledi | Video 00:15
Kazayı film izler gibi izledi | Video 31.07.2025 | 14:41
İstanbul’da 3.5 büyüklüğünde deprem | Video 01:04
İstanbul'da 3.5 büyüklüğünde deprem | Video 31.07.2025 | 14:41
Bursa’da traktörlü çiftçi ordusu helikopterden böyle görüntülendi | Video 00:31
Bursa'da traktörlü çiftçi ordusu helikopterden böyle görüntülendi | Video 31.07.2025 | 13:56
Bahçesindeki otları yakmak istedi, alevler yayılınca imdadına komşuları ve itfaiye yetişti | Video 00:48
Bahçesindeki otları yakmak istedi, alevler yayılınca imdadına komşuları ve itfaiye yetişti | Video 31.07.2025 | 13:56
Beyoğlu’nda dehşet anları! Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler | Video 01:16
Beyoğlu'nda dehşet anları! Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler | Video 31.07.2025 | 13:56
Mezar başında vefa nöbeti: Köpek sahibini yalnız bırakmıyor | Video 02:21
Mezar başında vefa nöbeti: Köpek sahibini yalnız bırakmıyor | Video 31.07.2025 | 10:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY