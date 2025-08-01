Kağıthane'de dehşet! Ev arkadaşının boğazını keserek öldüren şahıs kamerada | Video 01.08.2025 | 10:19 Kağıthane'de bir gecekonduda yaşayan Ferhat O., mutfakta kahvaltı hazırladığı sırada yumurta çırpan arkadaşı Oktay Barbaros’u (41) bıçakla boğazını kesip öldürdü. Olaydan sonra kaçan Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Ferhat O.‘nun marketten yumurta aldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 15.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda yaşayan Oktay Barbaros ile ev arkadaşı Ferhat O., sabah saatlerinde markete giderek yumurta aldı. Ardından Barbaros, eve gelen Ferhat O.'nun aldığı yumurtaları tabağa koyarak çırpmaya başladı. O sırada henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ferhat O., eline aldığı bıçakla ev arkadaşı Oktay Barbaros'un boğazını kesti. Olayın ardından Ferhat O. kaçarken, Barbaros ise olay yerinde hayatını kaybetti.

YUMURTA ÇIRPARKEN BOĞAZINI KESTİ

Yaşananların ardından mahalleden 2 kişinin kahvaltıya çağırdığı Ferhat O. mesajlara cevap vermedi. Bunun üzerine Ferhat O.'nun arkadaşı olan 2 kişi, eve gitti ancak kapıyı açan olmadı. İçeri giren 2 kişi Oktay Barbaros'u yerde hareketsiz şekilde yatarken gördü. Eve gelen 2 kişi polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.Polis ekipleri çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sağlık ekipleri ise yaptığı ilk incelemede, Barbaros'un hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Oktay Barbaros'un cesedi, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ferhat O. polis ekipleri tarafından yakalandı. Diğer yandan Ferhat O.'nun marketten yumurta aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İSTANBUL'A ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞ

Diğer yandan, öldürülen Oktay Barbaros'un Kayseri'den İstanbul'a çalışmak için geldiği öğrenildi. Barbaros'un evli ve 4 çocuk babası olduğu bilgisine de ulaşıldı.