Video Yaşam Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video
Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video

Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video

18.09.2025 | 10:07

Kağıthane’de bir sokakta 2 kişi arasında önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı.Küfürleşmenin yaşanması üzerine biri diğerine 'Büyüdün mü' deyince kavganın tarafları birbirine girdi. Araya giren bir kadın ise oğlu tarafından 'Yürü eve' diyerek itildi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 21.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan 2 kişi birbiriyle önce sözlü tartışma yaşadı ardından da tartışma kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflardan biri diğerine 'Büyüdün mü' diyerek çıkıştı. Bu sözleri duyan karşı taraf ise koşarak karşısındaki kişiye yumrukla vurdu.

ANNESİNİ 'YÜRÜ EVE' DİYEREK UZAKLAŞTIRDI

Tarafların birbirine girmesi üzerine vatandaşlar kavgayı ayırmak istedi.O sırada taraflardan biri, annesini 'Yürü eve' diyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de yumruklu kavga! Annesini ’Yürü eve’ diyerek uzaklaştırdı | Video 00:55
Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video 18.09.2025 | 10:07
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 02:59
Trafikte tartıştıkları kişiyi dövmek için gelip annesini darbettiler | Video 18.09.2025 | 10:06
Bolu’da tarihi konak yandı | Video 02:37
Bolu'da tarihi konak yandı | Video 18.09.2025 | 09:21
Bakan Yerlikaya: 51 DEAŞ şüphelisini yakaladık | Video 00:50
Bakan Yerlikaya: "51 DEAŞ şüphelisini yakaladık" | Video 18.09.2025 | 08:56
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 01:33
Bursa’da drift yapan araç ile motosiklet böyle çarpıştı | Video 18.09.2025 | 08:56
İstanbul Maltepe’de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 00:12
İstanbul Maltepe'de kız öğrenciyi böyle darbettiler | Video 17.09.2025 | 11:08
Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video 02:32
Kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları havadan görüntülendi | Video 17.09.2025 | 10:58
Samsun’da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 01:31
Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırı: 3 yaralı | Video 17.09.2025 | 10:57
Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video 00:44
Rahatlığıyla pes dedirten hırsız, saniyeler içerisinde motosikleti böyle çaldı | Video 17.09.2025 | 09:47
Bursa’da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 01:18
Bursa'da evden çıkan çöpler görenleri hayrete düşürdü | Video 17.09.2025 | 09:47
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video 02:00
Kaza sonrası olay yerinden kaçtığı düşünülen şoförün cansız bedeni aracın altından çıktı | Video 17.09.2025 | 09:47
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 01:23
Freni patlayan çekici 6 araca çarparak durabildi | Video 16.09.2025 | 15:27
Babaya tokat atan şahıs: Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor | Video 01:07
Babaya tokat atan şahıs: "Benim de yanımda çocuğum var, küfür ediyor" | Video 16.09.2025 | 15:27
Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı | Video 01:17
Benzin koyduğu otomobil kayınca eliyle durdurmaya çalıştı | Video 16.09.2025 | 15:27
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser’in sonu oldu | Video 03:17
Safra kesesi ameliyatı, 23 yaşındaki Kevser'in sonu oldu | Video 16.09.2025 | 13:37
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 05:16
Okul çıkışı zorbalığa uğrayan 12 yaşındaki çocuğa acımasız şiddet | Video 16.09.2025 | 13:03
Zeytinburnu’nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 01:44
Zeytinburnu'nda yanan metrobüs söndürüldü | Video 16.09.2025 | 12:50
Isparta’daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 00:44
Isparta'daki fuarda çekilen gayriahlaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı 16.09.2025 | 12:43
Aracı bağlanan sürücü, müşteri gibi davranan taksicinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti | Video 02:41
Aracı bağlanan sürücü, müşteri gibi davranan taksicinin kendisine bıçak çektiğini iddia etti | Video 16.09.2025 | 12:35
Ankara’daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video 06:35
Ankara'daki özel hastanede skandal! Safra kesesi ameliyatında bağırsağı kesildi, 2 aylık bebeği yetim kaldı | Video 16.09.2025 | 12:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY