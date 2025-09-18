Kağıthane'de yumruklu kavga! Annesini 'Yürü eve' diyerek uzaklaştırdı | Video 18.09.2025 | 10:07 Kağıthane’de bir sokakta 2 kişi arasında önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı.Küfürleşmenin yaşanması üzerine biri diğerine 'Büyüdün mü' deyince kavganın tarafları birbirine girdi. Araya giren bir kadın ise oğlu tarafından 'Yürü eve' diyerek itildi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 10 Ağustos Pazar günü saat 21.00 sıralarında Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta karşılaşan 2 kişi birbiriyle önce sözlü tartışma yaşadı ardından da tartışma kavgaya dönüştü. Küfürleşmenin yaşanması üzerine taraflardan biri diğerine 'Büyüdün mü' diyerek çıkıştı. Bu sözleri duyan karşı taraf ise koşarak karşısındaki kişiye yumrukla vurdu.

ANNESİNİ 'YÜRÜ EVE' DİYEREK UZAKLAŞTIRDI

Tarafların birbirine girmesi üzerine vatandaşlar kavgayı ayırmak istedi.O sırada taraflardan biri, annesini 'Yürü eve' diyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.