Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video
Kahramanmaraş’ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 kişi tutuklandı.
Olayla ilgili yakalanan H.K., Ö.D. ve M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.G., A.B., M.A., R.S., M.C., B.S., B.K., O.G., R.K., E.D., Ö.D. ve M.H. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01.03.2025 | 14:38
01:09
01:12
Bursa’da yangında can pazarı: 2 si çocuk 4 kişi kurtarıldı | Video 01.03.2025 | 12:37
00:14
00:43
00:44
03:00
01:15
01:16
Sahte kalaşnikofla soygun yapan o şahıs tutuklandı | Video 01.03.2025 | 11:23
00:24
Drift atarak otomobilden ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 01.03.2025 | 11:09
02:04
01:25
01:43
Balıkesir’de huzur ve güven uygulamasında 8 aranan şahıs yakalandı | Video 01.03.2025 | 10:37
00:16
05:52
01:06
Çengel-17 operasyonunda 98 bin 600 litre etil alkol ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 16:04
00:18
İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı | Video 28.02.2025 | 15:51
00:27
Servisle, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı | Video 28.02.2025 | 15:24
02:50
Düzce'de heyelan: 5 köyü birbirine bağlayan yol kapandı | Video 28.02.2025 | 15:02