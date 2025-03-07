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Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı | Video

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı | Video

07.03.2025 | 13:27

Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonlarda yakalanan uyuşturucu madde taciri 4 şüpheli tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda şüphelilerden M.B. 785,54 gram metamfetamin maddesi ile A.G. , E.T. ve V.T. ise bin 245 adet sentetik ecza hapı, 1'i tabanca 2 silahla yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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