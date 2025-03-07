Kahramanmaraş'ta uyuşturucu taciri 4 şüpheli tutuklandı | Video
Kahramanmaraş polisinin düzenlediği operasyonlarda yakalanan uyuşturucu madde taciri 4 şüpheli tutuklandı.
Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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