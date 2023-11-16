Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video 16.11.2023 | 14:32 Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı bir şekilde kaldırıma çıkan otomobil, 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarptı. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 13 Kasım 2023'te Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta caddeye dönmek isteyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, hızlı bir şekilde kaldırıma çıkarak 2 kadın ile bebek arabasına çarptı.

FECİ KAZA ANLARI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan caddeye dönen beyaz otomobilin, hızlı bir şekilde kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarpma ile olay sonrası kadın sürücünün panikle araçtan inme anları anbean yer aldı. Olayda yaralanan 2 kadın ile bebek, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.