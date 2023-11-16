Video Yaşam Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video
Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video

Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video

16.11.2023 | 14:32

Gaziantep’te direksiyon hakimiyetini kaybederek hızlı bir şekilde kaldırıma çıkan otomobil, 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarptı. Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 13 Kasım 2023'te Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta caddeye dönmek isteyen ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil, hızlı bir şekilde kaldırıma çıkarak 2 kadın ile bebek arabasına çarptı.

FECİ KAZA ANLARI SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA
Feci kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan caddeye dönen beyaz otomobilin, hızlı bir şekilde kaldırıma çıkarak kaldırımda yürüyen 2 kadın ile içerisinde bebek bulunan bebek arabasına çarpma ile olay sonrası kadın sürücünün panikle araçtan inme anları anbean yer aldı. Olayda yaralanan 2 kadın ile bebek, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video 01:14
Kaldırımda yürüyen 2 kadın ile bebeğe araç böyle çarptı | Video 16.11.2023 | 14:32
Usta edebiyatçı Sezai Karakoç vefatının 2. yılında kabri başında anıldı | Video 05:59
Usta edebiyatçı Sezai Karakoç vefatının 2. yılında kabri başında anıldı | Video 16.11.2023 | 14:32
Filistinli bebeklere iğrenç ifadeler kullanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 00:55
Filistinli bebeklere iğrenç ifadeler kullanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 16.11.2023 | 14:32
Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:11
Otoyolda ters yönden giden aracın kazadan önceki görüntüleri ortaya çıktı | Video 16.11.2023 | 14:33
Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video 00:45
Hayatını kaybeden Ayşenur Parlak, hissettiklerini ağlayarak anlatmıştı | Video 16.11.2023 | 13:46
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video 01:50
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil böyle çarptı | Video 16.11.2023 | 12:37
Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video 00:37
Alkollü sürücü otomobiliyle banka şubesine daldı | Video 16.11.2023 | 12:37
Elazığ’da yürekleri ağza getiren çatı onarımı | Video 00:48
Elazığ’da yürekleri ağza getiren çatı onarımı | Video 16.11.2023 | 12:37
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video 00:20
Seyir halindeki metro raydan çıkarak duvara çarptı | Video 16.11.2023 | 12:37
Örümcek adam gibi tırmanıp tarihi aşevinin kurşun levhalarını böyle çaldılar | Video 03:05
Örümcek adam gibi tırmanıp tarihi aşevinin kurşun levhalarını böyle çaldılar | Video 16.11.2023 | 12:37
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 00:21
Yunanistan, lastik botun motorunu söküp, göçmenleri ölüme terk etti | Video 16.11.2023 | 11:21
Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni görüntü! Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı | Video 02:10
"Sarallar" suç örgütüyle ilgili yeni görüntü! Silahı tutukluk yapınca ortalık böyle karıştı | Video 16.11.2023 | 11:21
İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada | Video 03:36
İstanbul’da komşuların silahlı çöp atma kavgası kamerada | Video 16.11.2023 | 11:21
5 yıl hapsi istenen CZN Burak’ın yargılanmasına devam edildi | Video 00:22
5 yıl hapsi istenen CZN Burak'ın yargılanmasına devam edildi | Video 16.11.2023 | 11:21
Tartıştığı babasını öldürdü! Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi | Video 00:19
Tartıştığı babasını öldürdü! "Babam bana saldırdı, keşke beni dövüp öldürseydi" | Video 16.11.2023 | 11:21
Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video 03:15
Zeytin hırsızlığı arttı, üreticiler nöbet tutmaya başladı | Video 16.11.2023 | 09:46
Yanan motosikleti elleriyle söndürdü, yangın tüpünü çalışanlara sıktı | Video 02:05
Yanan motosikleti elleriyle söndürdü, yangın tüpünü çalışanlara sıktı | Video 16.11.2023 | 09:45
Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video 02:39
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 4 gözaltı | Video 16.11.2023 | 09:45
Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video 02:04
Park halindeki araçların aynalarına tekme atan adam böyle düştü | Video 16.11.2023 | 09:45
Otobüs tıklım tıklım doldu, yolcuya kızan şoför hareket etmedi | Video 00:58
Otobüs tıklım tıklım doldu, yolcuya kızan şoför hareket etmedi | Video 16.11.2023 | 09:44

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA