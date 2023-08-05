Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 09:22 Konya’nın Akşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen ailenin üzerine bir binadan beton parçaları düştü. Bir anda parçaların altında kalan baba ile 4 yaşındaki kızı yaralanırken, anne son anda kurtuldu. Yaralı baba ve kızının tedavisi hastanede devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 Ağustos Çarşamba günü Meydan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Candan (37), eşi Fatime Candan (34) ve 4 yaşındaki kızları Almine Günay Candan ile birlikte kaldırımda yürürken üzerlerine 3 katlı binanın son katından beton parçaları düştü. Bir anda üzerlerine gelen parçaların altında kalan baba ve kızı yaralanırken, anne düşen parçalardan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan baba ve kızı ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının ciddi olduğu belirlenen baba ve küçük kızı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.Öte yandan, yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen ailenin üzerine bir anda beton parçalarının düştüğü, baba ve kızının yere düşmesi, annenin ise son anda beton parçalarından kurtulması ve kızını kucaklayarak yaşadığı panik anları yer alıyor.Yaşanan talihsiz olayda son anda beton parçalarının altında kalmaktan kurtulan anne Fatime Candan ise Konya'da hastanede çocuğu ve eşinin tedavi sürecini bekliyor. Olayın yaşandığı gün ailecek kızlarına mobilya almak için çarşıya çıktıklarını anlatan Fatime Candan, "Birkaç mobilya mağazasını gezdik. Bir binanın önünden geçerken binadan kopan beton parçaları eşim ve kızımın üzerine düştü. Biz yürürken önümüze birkaç parça düştü. Eşim çocuğu tutalım demesiyle zaten çocuğumun üzerine kapaklanması bir oldu. Direkt kendini üzerine attı ama atsa bile kopan parçalar o kadar büyüktü ki eşimin boyu 1.80, onun boyunun uzunluğunda beton parçasıydı düşen. Yani eşimden seken parçalar kızımın kafasına düştü. Kızım beyin kanaması geçirdi. Kafatasında bir çok yerinde kırık var.Nasıl anlatabilirim. Ben kızımı çektim, hala beton parçaları düşmeye devam ediyordu. Eşim sürünerek kendini kenara çekmek zorunda kaldı. Kameralarda apaçık görünüyor. Eşimin nasıl kurtardığı, eşim o anda dönmeseydi evladımın üstüne, belki kızımı kaybedecektim ben" dedi.Binanın riskli bir bina olduğunu öğrendiklerini ifade eden anne Candan, "Bina riskli bir binaymış ve daha önce binadan parçalar kopmuş ama sadece düşen parçalar süpürülmüş. Hiçbir şekilde önlem alınmamış. Bu cadde günde binlerce insanın geçtiği bir cadde. Dibinde alışveriş merkezleri, mobilya dükkanları ve postane var. Hiçbir şekilde önlem alınmamış. Benim kızım beyin kanaması geçirdi. Şu anda sol kolu ve sol ayağını kıpırdatamıyor ve benim kızımın felç kalma ihtimali var. Ama buna hiç kimse bir çözüm bulmuyor. Benim kızım böyle kalırsa bunun hesabını kim verecek. Eşimin kaburgasında, sırtında, ayağında, çeşitli yerlerinde kırıklar var. Bana bunun sebebini, kimin ihmali olduğunu bulsunlar. Ben bu konuda davacı olacağım. Kimin ihmali varsa da bunu bulacağım. Sonuna kadar, gittiği yere kadar gideceğim. Kim çıkarsa bunu anlatacağım ki bütün Türkiye'ye ibret olsun" diye konuştu."Kızıma bir şey olsaydı, ölseydi veya eşim ölseydi bunun hesabını bana kim verecekti" diyen anne Candan, "Bana gelip 'başın sağ olsun' denilip herkes keyfini sürmeye devam mı edecekti? Kızım böyle kalırsa bunun hesabını kimden soracağım? Benim kızım hayat dolu bir çocuk ve 1 gün önce okula kaydettirdim. Şu anda okula gidemeyecek. Bunun sorumlusunun bulunmasını istiyorum. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Zaten avukatlarla da görüştük, aile olarak takip edeceğiz. Birileri ceza alıp da bunun acısını çekene kadar ben bunun peşini asla bırakmayacağım" dedi.