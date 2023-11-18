Kalp krizi geçiren vatandaş için ambulans helikopter havalandı | Video
Samsun'da kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti.
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