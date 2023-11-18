Kalp krizi geçiren vatandaş için ambulans helikopter havalandı | Video 18.11.2023 | 16:05 Samsun'da kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde ikamet eden Ahmet Kaya (68) kalp krizi geçirdi. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın Samsun'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek Ahmet Kaya'yı alıp Samsun Heliporta getirdi. Helikopterden alınan Kaya, kara ambulansı ile hastaneye götürüldü.