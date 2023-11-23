Video Yaşam Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video
Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video

Kameraya yansıyan kaza sonrası mahalleli isyan etti | Video

23.11.2023 | 16:30

Tekirdağ Çorlu’da sık sık kazaların meydana geldiği yol ayrımında motosiklet ile otomobilin karıştığı yaralamalı kazanın ardından tepkisini ifade eden mahalle sakinleri yetkililere düzenleme yapılması yönünde çağrıda bulundu.

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Şeyh Sinan Mahallesi Hülya Sokak - Hüsmen Kalfa Sokak kavşağında meydana gelen kazalar dikkat çekiyor. Esnaf ve sokak sakinleri, yol ayrımına çözüm bulunmasını istiyor. Yaşanan son kazada ise, Serkan B. idaresindeki motosiklet ile Feramus U. yönetimindeki ticari taksi çarpıştı. Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü Serkan B. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavşaktaki meydana gelen kazalarda, sürücülerin dikkatsizliğinin yanı sıra görüş açısını kapatan park halindeki araçların kazaya sebebiyet verdiği ortaya çıkıyor. Kavşağa yakın noktada ikamet eden vatandaşlar, sürekli çarpışma sesleriyle cama çıktıklarını öne sürdü. Sokak sakinleri, en azından uyarıcı işaretleme ve ya düzensiz parkları engelleyici çalışmalar yapılması çağrısında bulundu.

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