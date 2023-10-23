Kamyonun üzerine devrildiği aracın sürücüsü öldü! Kaza anı kamerada | Video
BATMAN'da kum yüklü kamyonun üzerine devrildiği hafif ticari aracın sürücü Mehmet Gümüş hayatını kaybetti. Kamyon şoförün hafif yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün Batman-Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. 72 DV 503 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün sağ dönüşü sırasında Mehmet Gümüş idaresindekihafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada Gümüş hayatını kaybetti, kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, tedavisi sonrası şoför gözaltına alındı. Şoför ifadesinin ardından serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor.
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