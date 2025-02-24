Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi | Video
Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Değirmendere Kanyonu’nda yürüyüş yapan vatandaşlar, kanyon içinde bir oyuktan gelen köpek seslerini duyunca endişelenerek yetkililere haber verdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen ekipler, anne köpek ve yavrularının kendilerine bir yaşam alanı oluşturduğu tespit edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Kanyondaki oyuktan gelen köpek sesleri endişelendirdi | Video 24.02.2025 | 12:13
00:43
00:23
Acemi yıkamacının tazyikli suyla imtihanı kamerada | Video 24.02.2025 | 12:13
00:59
İzmir’de diş hekimini vuran saldırgan tutuklandı | Video 24.02.2025 | 12:12
00:24
Arnavutköy’de gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 24.02.2025 | 10:54
02:16
Limana indirilen sıfır otomobil tren yoluna uçtu | Video 24.02.2025 | 10:54
00:58
01:51
6 katlı binadan atılan çöp aracın camını kırdı | Video 24.02.2025 | 10:12
01:52
Kardan gelin ve damatla düğün yapıp eğlendiler | Video 24.02.2025 | 10:00
00:46
02:10
Ankara'da oto sanayiye "change" operasyonu: 5 gözaltı | Video 24.02.2025 | 08:29
02:45
04:03
01:29
01:25
'Tilki Can' isimli tilki ekmek alabilmek için ayakkabıları kaçırıyor | Video 23.02.2025 | 13:38
01:12
Artvin’de kuşların tuhaf halleri görüntülendi | Video 23.02.2025 | 13:37
02:25
Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video 23.02.2025 | 13:37
00:09
İzmir'de 2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada | Video 23.02.2025 | 13:37
00:24
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi: 5 yaralı | Video 23.02.2025 | 10:33