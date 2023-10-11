Kapadokya rengi Togg, kendi topraklarında | Video

Ürgüp'teki Üç Güzeller mevkiinde sergilenen Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, inceleme fırsatı buldular. Bir ay boyunca açık kalacak stantta Togg yetkilileri araçla ilgili vatandaşlara bilgi verirken, vatandaşlar da hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmiyor. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de, Togg'un bulunduğu standı ziyaret edip, test sürüşü yaptı.Aktürk, "Hem savunma, hem teknoloji sanayide Türkiye önemli hamleler gerçekleştiriyor. SİHA ve İHA'larımızla, Altay tankı, Atak helikopteri ve yerli otomobil Togg'a kavuşmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Ülkemize huzur ve bereket getirsin. TOGG'un lansman renklerinden en çok tercih edilen 'Kapadokya' rengi idi, bu renk ona çok yakışıyor" diye konuştu.