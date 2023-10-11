Kapadokya rengi Togg, kendi topraklarında | Video
Kapadokya rengi Togg, Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde vatandaşlarla buluştu.
Aktürk, "Hem savunma, hem teknoloji sanayide Türkiye önemli hamleler gerçekleştiriyor. SİHA ve İHA'larımızla, Altay tankı, Atak helikopteri ve yerli otomobil Togg'a kavuşmanın gurur ve mutluluğu içindeyiz. Ülkemize huzur ve bereket getirsin. TOGG'un lansman renklerinden en çok tercih edilen 'Kapadokya' rengi idi, bu renk ona çok yakışıyor" diye konuştu.
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