Video Yaşam Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video

02.05.2025 | 12:12

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na giriş yapan bir otobüste gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda 87 kilo 752 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına giriş yapan otobüsün şüpheli görülmesi sebebiyle X-Ray tarama cihazına sevk edildi.
X-Ray taramasında şüpheli yoğunluk tespiti üzerine otobüs, narkotik dedektör köpeği "Jeff" ile yapılan arama ve kontrollerde uyuşturucu maddesi olduğu tespit edildi.

Otobüsün içerisinde gizli bölmeye gizlenmiş halde 93 şeffaf vakumlu paket içerisinde toplam 87 kilo 752 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 otobüs şoförü ve 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02:39
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir otobüste 87 kilo 752 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 02.05.2025 | 12:12
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video 00:59
Kadın sürücü fren yerine gaza basınca önünde ne varsa yıktı! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:23
Pendik’te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 00:58
Pendik'te 7 katlı iş yerinde yangın! O anlar kamerada | Video 02.05.2025 | 11:15
Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video 02:33
Davetsiz gittiği düğünde pasta yedi, damat ve geline su ikram etti, takılan paraları çaldı! Akıl almaz olay kamerada | Video 02.05.2025 | 10:30
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 01:31
Kontrolden çıkan araç ormana uçtu! 1 ölü, 3 yaralı | Video 02.05.2025 | 10:29
Yumurta almak için kümese gitti! Gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı | Video 00:56
Yumurta almak için kümese gitti! Gördüğü şey karşısında gözlerine inanamadı | Video 02.05.2025 | 10:18
Hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı | Video 03:36
Hırsızın pişkinliği pes dedirtti! Çaldığı motosiklet arızalanınca park edip, başka motosiklet çaldı | Video 02.05.2025 | 09:51
İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video 01:11
İki erkek tarafından tekme tokat darbedilip yerde sürüklendi! Dehşet anları kamerada | Video 02.05.2025 | 09:49
DEAŞ’a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video 00:18
DEAŞ'a İzmir merkezli 4 ilde operasyon: 35 gözaltı | Video 02.05.2025 | 09:45
9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 06:51
9 aydır aranan ve metruk binada ölü bulunan genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.05.2025 | 16:15
Denizli’de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video 00:14
Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki bebeğini darp ederek hastanelik eden şahıs tutuklandı! | Video 01.05.2025 | 16:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav’da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01:15
SON DAKİKA: Kütahya Simav'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 01.05.2025 | 15:13
Büyükçekmece’de depremin ardından caminin aleminin düştüğü anlar kamerada | Video 00:19
Büyükçekmece’de depremin ardından caminin aleminin düştüğü anlar kamerada | Video 01.05.2025 | 14:50
Yozgat’ta korkunç olay! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü | Video 00:52
Yozgat'ta korkunç olay! Tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü | Video 01.05.2025 | 14:34
Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video 02:23
Minguzzi’nin mezarına zarar veren şüpheli hakkında iddianame: 4 yıla kadar hapsi istendi | Video 01.05.2025 | 14:16
Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video 00:18
Odun almaya giden kadın 2 metre uzunluğunda yılanı böyle görüntüledi | Video 01.05.2025 | 14:16
Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi! O anlar kamerada | Video 00:50
Kaskla tartıştığı sürücünün aracına zarar verdi! O anlar kamerada | Video 01.05.2025 | 12:56
Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video 01:44
Yavru kedi, esnaf ve polis sayesinde ölümden döndü | Video 01.05.2025 | 12:28
Kurduğu köstebek tabancasının patlaması ile hayatını kaybetti | Video 00:46
Kurduğu köstebek tabancasının patlaması ile hayatını kaybetti | Video 01.05.2025 | 12:26
Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video 01:30
Jandarma 170 saat kamera görüntüsünü inceleyip, şüphelileri yakaladı | Video 01.05.2025 | 12:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY