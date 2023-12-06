Kar maskeli soyguncu: "Çıkmaza girdim, borcum vardı” | Video 06.12.2023 | 15:28 Bursa’da kar maskeli, silahlı soyguncu motosikletle geldiği kuyumcudan saniyeler içerisinde 8 Adana burması bileziği gasp edip kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayı araştıran Gasp Bürosu ekipleri şüpheliyi 300 güvenlik kamerasını inceleyerek 24 saat geçmeden ormanlık alanda kıskıvrak yakaladı. Silahlı soyguncu adliyeye sevk edilirken, ifadesinde; “Borcum vardı çıkmaza girdim” dediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran Emre V., yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen Emre V., 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis Emre V.'nin yakalanması için güvenlik kameralarını inceledi.

300 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Bürosu ekipleri, titiz bir soruşturma gerçekleştirip kullandığı motosikletten yola çıkarak 300 güvenlik kamerasını izleyip zanlıyı 24 saat geçmeden kıskıvrak yakaladı.

Güvenlik kamerasını detaylı şekilde inceleyip, şehir kameralarından takip yapan, görgü tanıklarının ifadesine başvuran polisler şüpheli 26 yaşındaki Emre V.'nin en son Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirledi. Çember daraltılıp tüm ekipler bölgeye yoğunlaştırıldı. Polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Emre V. ormanlık alanda nefes kesen operasyonla gözaltına alınıp sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gasp edilen 8 bilezik de polis tarafından ele geçirildi.

"BORCUM VARDI, ÇIKMAZA GİRDİM"

Şüpheli Emre V.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilirken, ifadesinde, "Borcum vardı, çıkmaza girdim. Bu yüzden soygun yapmaya karar verdim" dediği öğrenildi.