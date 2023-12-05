Video Yaşam Kar maskeli ve silahlı soyguncu kamerada… Polis ekipleri olayı böyle araştırdı | Video
Kar maskeli ve silahlı soyguncu kamerada… Polis ekipleri olayı böyle araştırdı | Video

Kar maskeli ve silahlı soyguncu kamerada… Polis ekipleri olayı böyle araştırdı | Video

05.12.2023 | 15:40

Bursa’da kar maskeli, silahlı soyguncu girdiği kuyumcudan 9 adet Adana burması bileziği çalıp motosiklet ile kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri şüpheliyi tespit etmek için çalışırken görüntülendi.

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Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi'nde meydana geldi. 2. Vatan Caddesi üzerinde bulunan kuyumcunun önünde motosikleti ile duran şüpheli bir şahıs, yüzünde kar maskesi ve elinde silahla gündüz vakti içeriye daldı. Kuyumcuda daha önceden gözüne kestirdiği Adana burması bileziklerin olduğu tarafa yönelen şahıs, 9 adet bileziği alarak tekrar motosikletine binip, hızla olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelinin yakalanması için kameralarını inceledi.

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