Video Yaşam Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video
Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video

Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video

08.11.2023 | 10:55

Kayseri'de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, kentte medikal malzemesi satışı üzerine faaliyet yürüten 4 şüpheli, kar payı vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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