Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video
Kayseri'de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.
Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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