Kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdılar: 1'i kadın 4 gözaltı | Video 08.11.2023 | 10:55 Kayseri'de kar vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandıran 1'i kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, kentte medikal malzemesi satışı üzerine faaliyet yürüten 4 şüpheli, kar payı vaadiyle 7 kişiyi 1 milyon TL dolandırdı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelilerden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın 3 kişi de geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.