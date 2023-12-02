Video Yaşam Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video
Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video

Kara para trafiği deşifre oldu: Dilan Polat, Bahis Kraliçesi ve Halil Falyalı! İşte Enercii’nin kaynağı! | Video

02.12.2023 | 10:28

ATV Haber Dilan Polat Engin Polat davasıyla ilgili çok çarpıcı detaylara ulaştı. İddialara göre; bahis baronu Halil Falyalı ölünce yakınları parayı Türkiye'ye getirmek için kolları sıvadı. Karşılarına ise Dilan ve Engin Polat çıktı. İşte Enercii'nin kaynağı…

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