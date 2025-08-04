Karadeniz'de can pazarı: 2 arkadaş baygın halde denizden çıkartıldı | Video 04.08.2025 | 09:29 Samsun'da serinlemek için denize giren iki arkadaş boğulma tehlikesi geçirerek, cankurtaranlar ve vatandaşların müdahalesi sonucu baygın aldı denizden çıkartıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Çatalçam mevkisi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrullah A. ile Oktay K., serinlemek için girdikleri Karadeniz'in azgın sularında kayboldular. Arkadaşları iki şahsın kaybolduğunu fark etmesi üzerine yardım istediler. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Cankurtaranlar ve vatandaşların müdahalesi ile denizden baygın halde çıkartılan iki şahısa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Olay yerinde bulunan bir hemşirenin de desteği ile boğma tehlikesi geçiren iki arkadaş kendine getirildi. Emrullah A. ile Oktay K., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Emrullah A., olay yerinden sedye ile ambulansa taşınırken kendi acısını unutup Oktay'ın durumunu sordu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.