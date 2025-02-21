Karadeniz’de kar güzelliği dron kamerasında | Video 21.02.2025 | 10:48 Doğu Karadeniz'de beyaza bürünen Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimli yaylalarında, etkili olan karın ardından çam ağaçlarının bulunduğu ormanlar, seyirlik manzaraya dönüştü. Karla kaplı doğada ortaya çıkan seyirlik görüntüler, dron kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin ardından sahil kısmındaki kentlere de kar yağdı. Sahil kesimlerine düşen kar etkisini kaybederken, Trabzon ve Rize'deki yaylalar, beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede muhteşem doğanın kar ile uyumu, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Beyaza bürünen sarp bölgelerde, yoğun karın ardından çam ağaçlarının bulunduğu ormanlar, seyirlik manzaraya dönüştü. Bölgede çevresi beyaz örtüyle kaplanan barajlarda su seviyesi artarken, karla kaplı doğada ortaya çıkan kartpostallık görüntüler ise dron kamerasına yansıdı. Kuş bakışı görüntülenen kar manzaraları, izleyenlere kar beyazının süslediği eşsiz doğa içinde masalsı yolculuk da yaptırdı.