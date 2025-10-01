Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Karaman’da ekmek dağıtımı yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde ekmek dağıtımı yapan minibüs ile kamyonetin çarpışmasının ardından orta refüje savrulmaları sonrasında minibüsün ön tekerinin yerinden koparak yuvarlanması görülüyor. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüsün sürücüsü Y.C., olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardında kaza yapan araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
