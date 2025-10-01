Video Yaşam Karaman’da ekmek servisi yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada | Video
01.10.2025 | 12:51

Karaman’da ekmek dağıtımı yapan minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden V.Ç. (58) idaresindeki 42 CKP 72 plakalı Mitsubishi marka kamyonet ile Y.C. (28) yönetimindeki 07 FJ 712 plakalı ekmek dağıtımı yapan minibüs kavşağa yaklaştıkları sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta orta refüjdeki trafik levhalarına çarparak durabildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ekmek dağıtımı yapan minibüs ile kamyonetin çarpışmasının ardından orta refüje savrulmaları sonrasında minibüsün ön tekerinin yerinden koparak yuvarlanması görülüyor. Kazada ortalık savaş alanına dönerken, minibüsün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan minibüsün sürücüsü Y.C., olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin yaptığı incelemenin ardında kaza yapan araçlar çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
