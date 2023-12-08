Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video
Karaman'da polisin düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.Y. ve M.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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