Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheliler R.A, Ö.Y, Ö.B. ve M.F.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 38 gram metamfetamin maddesi, 25 gram bonzai maddesi, 7 uyuşturucu hap, bir miktar esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve Ö.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ö.Y. ve M.F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.