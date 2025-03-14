Karayolunda çiftetelli oynadılar! O şahıslara ceza yağdı | Video 14.03.2025 | 10:01 Düzce’de karayolu kenarında araçları park ederek müzik açarak yolda çiftetelli oynayan gençlerin ehliyetlerine el konuldu 24 bin 895 TL cezai işlem uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce'nin Gümüşova ilçesi D100 Karayolunda 5 araç sürücüsü araçlarını yol kenarına park ederek müzik açıp yolda oynamaya başladı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti. Polis ekipleri karayolunda uygunsuz şekilde parklanma yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçların olduğu görüntülere istinaden yapılan incelemelerde, ihlali gerçekleştiren 5 araç sürücünü tespit etti. Tespit edilmiş araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunun muhtelif maddelerini ihlalden toplam 24 bin 895 idari trafik cezası uygulandı. Ayrıca, sürücülerin sağlık raporu alınana kadar sürücü belgelerine de el konuldu.