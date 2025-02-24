Kardan gelin ve damatla düğün yapıp eğlendiler | Video
Kağıthane’de kar yağışı sonrası bir binanın çatısına çıkan vatandaşlar kardan gelin ve damat yaptı. Damatlık ve gelinlik giydirdikleri kardan adamlara para takan grup, düzenledikleri düğünde çalınan müzik eşliğinde oynadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Kağıthane Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binada yaşayan vatandaşlar çatıya çıkarak kardan adam yaptı. Ardından kardan adamlara gelinlik ve damatlık giydiren grup, düğün düzenleyerek eğlendi. Düğünde müzik eşliğinde oynayan vatandaşlar, kardan damat ve geline para taktı. Gelinin eline buket veren grup, eğlendikleri anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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