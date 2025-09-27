Kardeşine kızdı, park halindeki aracı ateşe verdi: Kaçtığı anlar kamerada | Video
İstanbul Sultangazi'de kardeşinden istediği parayı alamadığı iddia eden bir kişi, kardeşinin park halindeki aracını ateşe verdi. Alevlerin sardığı 3 araçta hasar oluşurken aracı yaktıktan 2 şüphelinin kaçtığı anlar kamera yansıdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde araçların kundaklama ihtimalini değerlendirerek bölgeye çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarında 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. 2 şüphelinin kaçtıkları anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin, sokakta yürüdüğü ve aracın yanmasının ardından koşarak uzaklaştıkları görülüyor.
"BAKTIK Kİ BURADA 3 TANE ARAÇ, BU ŞEKİLDE YANMIŞ"
Yaşanan olayı anlatan çevre esnafı Halit Erdem, "Akşam saat 9'da dükkânı kapatıp gittim. Sabah, dükkânımıza tekrar geldik. Baktık ki burada 3 tane araç, bu şekilde yanmış. Araçların mal sahipleri buradaydı. Araçların birileri tarafından gece kundaklanmış" şeklinde konuştu.
Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
