Kardeşine kızdı, park halindeki aracı ateşe verdi: Kaçtığı anlar kamerada | Video

27.09.2025 | 16:52

İstanbul Sultangazi'de kardeşinden istediği parayı alamadığı iddia eden bir kişi, kardeşinin park halindeki aracını ateşe verdi. Alevlerin sardığı 3 araçta hasar oluşurken aracı yaktıktan 2 şüphelinin kaçtığı anlar kamera yansıdı.

Olay, dün gece saat 03:30 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi kardeşinden para istedi. Bunun üzerine para alamayan kişi, kardeşine ait aracı yaktı. Araçta başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın önünde ve arkasında park halindeki 2 araca daha sıçradı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlerin sardığı 3 araçtaki yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın söndürülürken, yangında kardeşin aracı kullanılmaz hale gelirken diğer iki araçta hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde araçların kundaklama ihtimalini değerlendirerek bölgeye çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Güvenlik kameralarında 2 şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. 2 şüphelinin kaçtıkları anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin, sokakta yürüdüğü ve aracın yanmasının ardından koşarak uzaklaştıkları görülüyor.

"BAKTIK Kİ BURADA 3 TANE ARAÇ, BU ŞEKİLDE YANMIŞ"
Yaşanan olayı anlatan çevre esnafı Halit Erdem, "Akşam saat 9'da dükkânı kapatıp gittim. Sabah, dükkânımıza tekrar geldik. Baktık ki burada 3 tane araç, bu şekilde yanmış. Araçların mal sahipleri buradaydı. Araçların birileri tarafından gece kundaklanmış" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri, yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
