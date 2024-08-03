Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video
Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanan kardeş kavgasında kardeşlerden biri silahla bacağından vuruldu. Yanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
OLAY KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin tartışması ve silahın ateşlenmesi yer alıyor.
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