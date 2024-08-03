Video Yaşam Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video

Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video

03.08.2024 | 09:23

Muğla’nın Ortaca ilçesinde iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşanan kardeş kavgasında kardeşlerden biri silahla bacağından vuruldu. Yanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay Dalyan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasan Aşık isimli şahıs, kardeşi Şahin Aşık ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Aşık yanında bulunan silahı ile kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden Hasan Aşık, silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Şahin Aşık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kardeşini vurup kaçan Hasan Aşık'ı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

OLAY KAMERALAR TARAFINDAN KAYDEDİLDİ
İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Görüntülerde kardeşlerin tartışması ve silahın ateşlenmesi yer alıyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 01:35
Kardeşini gözünü kırpmadan silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 03.08.2024 | 09:23
Başakşehir’de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03:08
Başakşehir'de 2 katlı mobilya imalathanesinde korkutan yangın | Video 03.08.2024 | 08:33
Karabük’te trafik kazası: 5 yaralı | Video 01:36
Karabük'te trafik kazası: 5 yaralı | Video 03.08.2024 | 08:32
Diyarbakır’da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 01:13
Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı | Video 03.08.2024 | 08:32
Adana Kozan’da yangın söndürme helikopteri göle düştü 00:28
Adana Kozan'da yangın söndürme helikopteri göle düştü 02.08.2024 | 17:11
Tekirdağ’da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 00:44
Tekirdağ'da terör propagandasına operasyon: 4 gözaltı | Video 02.08.2024 | 16:19
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02:12
Diyarbakır’da akrabaların kavgasında ölü sayısı 2’ye çıktı: 5 şüpheliden 2’si tutuklandı | Video 02.08.2024 | 15:39
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:09
Zeytinburnu’nda matbaaya sahte ambalaj operasyonu: 2 gözaltı | Video 02.08.2024 | 15:15
Karaman’da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 01:27
Karaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza kamerada | Video 02.08.2024 | 14:50
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:05
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı | Video 02.08.2024 | 14:45
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 00:53
10 ruhsatsız tabanca ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı | Video 02.08.2024 | 14:05
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 03:09
Türkiye’nin sondaj gemisi Abdülhamid Han, Zeytinburnu açıklarında böyle görüntülendi | Video 02.08.2024 | 14:01
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle vurarak, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 03:32
Cinayette kan donduran detay: Sevgilisinin başına taş ve keserle vurarak, oğlunu da boğarak öldürdü! | Video 02.08.2024 | 13:27
Samsun’da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 01:46
Samsun'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı | Video 02.08.2024 | 13:02
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02:51
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video 02.08.2024 | 11:48
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video 02:25
Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına böyle daldı: 5 yaralı | Video 02.08.2024 | 10:45
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 00:14
Alkollü magandaya gözaltı… Rastgele ateş etti… 02.08.2024 | 10:21
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02:42
5 gün önce kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor | Video 02.08.2024 | 11:21
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 00:47
Hassas burunlu ‘Barbara’ 46 kilogram esrarı buldu | Video 02.08.2024 | 10:21
Kayseri’de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 00:36
Kayseri'de iş yeri kurşunlama olayına karışan 15 kişi gözaltına alındı | Video 02.08.2024 | 10:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA