Kargo çalışanları dehşet saçtı! Müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdiler | Video
Gaziantep'te bir kargo şirketinin çalışanları, kargo paketinin tekrar bırakılmasını istediği için telefonda tartıştığı müşterisinin iş yerini bastı. İş yerinin camlarını kırıp, içeriye zarar veren kargo çalışanlarının saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olduklarını iddia eden iş yeri sahibi Halit Haliloğlu ise yaşananlara ve saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:22
02:29
Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi: 11 gözaltı | Video 29.11.2023 | 15:41
05:31
Depremzede Abdulkadir protez bacağına kavuştu | Video 29.11.2023 | 14:19
01:20
00:49
02:35
İstanbul'da fırtına ve şiddetli yağışın bilançosu: 1 ölü | Video 29.11.2023 | 15:03
00:48
01:54
Bodrum'da kan donduran cinayet! Anne ve kızını kim neden öldürdü? | Video 29.11.2023 | 14:48
04:31
Dalgalar arasında kaybolan kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.11.2023 | 13:43
03:20
Bir tarafı olmayan hatalı basım 100 doları satışa çıkardı | Video 29.11.2023 | 12:21
03:42
00:16
Kartal’da bisikletli kadını taciz eden kişiye 3 yıl hapis istemi | Video 29.11.2023 | 12:21
01:58
FETÖ'cü öğretmen, ranzanın gizli bölmesinde yakalandı | Video 29.11.2023 | 12:21
01:58
03:35
Salatalık çuvallarından uyuşturucu çıktı | Video 29.11.2023 | 11:43
00:41
Türkiye'den Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a indi | Video 29.11.2023 | 11:53
01:03
Kastamonu merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama | Video 29.11.2023 | 11:28
03:54
05:55
03:48
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Kasım 2023 Çarşamba atv izle! | Video 29.11.2023 | 10:26