Kargo çalışanları dehşet saçtı! Müşterinin iş yerini basarak camı çerçeveyi indirdiler | Video

Gaziantep'te bir kargo şirketinin çalışanları, kargo paketinin tekrar bırakılmasını istediği için telefonda tartıştığı müşterisinin iş yerini bastı. İş yerinin camlarını kırıp, içeriye zarar veren kargo çalışanlarının saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Mağdur olduklarını iddia eden iş yeri sahibi Halit Haliloğlu ise yaşananlara ve saldırganların serbest bırakılmasına tepki gösterdi.