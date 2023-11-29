Kargo dolandırıcıları yakayı ele verdi: 11 gözaltı | Video
Nevşehir’de internet üzerinden maddi değeri büyük ikinci el ürün satan kişileri satın almak vaadiyle dolandıran 11 şüpheli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Kendilerine 'Gezen Adam' lakabı takan çete üyeleri, internet siteleri üzerinden satışa sunulan maddi değeri yüksek bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik malzemeleri satın alma vaadiyle satıcıyla irtibata geçtikleri, ürünü alacaklarını söyleyerek yaşadığı illerde bulunan satıcının tanıdıklardı adına kargoya vermelerini istedi. Zanlılar daha sonra kargo alıcılarıyla irtibata geçip kargo şirketinden arama süsü verilerek teslim kodlarını temin edip kargo şirketinden ürünü alarak dolandırıcılık yaptıkları, bu yöntemle 250'den fazla dolandırıcılık olayında yaklaşık 10 milyon lira değerinde gelir sağladıklarını belirlendi.
4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alınarak Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devem ediyor
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