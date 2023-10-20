Video Yaşam "Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunladı | Video

"Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunladı | Video

20.10.2023 | 14:43

Sultangazi’de zile basarak kargocu olduğunu söyleyen kişi, dışarı çağırdığı kadını kurşun yağmuruna tuttu. Silahlı saldırgan kaçarken, vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırganın peşine düştü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi İlçesi Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, Hatun Keskin'in (44) evde olduğu esnada zili çalan bir kişi "Kargonuz var" diyerek kadının aşağıya inmesini istedi. Bunun üzerine Hatun Keskin aşağıya indi. Bu sırada talihsiz kadın maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hatun Keskin vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kadının ambulansa taşındığı ve saldırganın saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"3 EL ATEŞ ETTİLER, ESKİ KOCASI OLDUĞUNU DUYDUK "
Cadde üzerinde esnaf olan Ramazan Argun, "Silah sesi geldi biz çıktık baktık kadın yerde yatıyordu. Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Şuan vuran kişi firar kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kargonuz var diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunladı | Video 02:54
"Kargonuz var" diyerek sokağa çağırdığı kadını kurşunladı | Video 20.10.2023 | 14:43
’Dur’ ihtarına uymadı, kaza yapınca yakayı ele verdi | Video 03:38
'Dur' ihtarına uymadı, kaza yapınca yakayı ele verdi | Video 20.10.2023 | 13:50
Eskişehir’de son 1 ayda 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi | Video 02:01
Eskişehir’de son 1 ayda 5 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 13:45
Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu | Video 02:42
Yalova’da suç örgütüne yönelik operasyon: 3 tutuklu | Video 20.10.2023 | 13:25
İzmir’de tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 00:38
İzmir'de tefecilere operasyon: 6 gözaltı | Video 20.10.2023 | 13:18
Sokak ortasında bıçaklı dehşet | Video 01:39
Sokak ortasında bıçaklı dehşet | Video 20.10.2023 | 12:46
Karaman’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı | Video 01:41
Karaman’da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı | Video 20.10.2023 | 12:32
Şanlıurfa’da suç örgütü çetesine operasyon: 3’ü organizatör 11 kişiye gözaltı | Video 02:36
Şanlıurfa’da suç örgütü çetesine operasyon: 3’ü organizatör 11 kişiye gözaltı | Video 20.10.2023 | 11:50
Adana’da çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi | Video 01:04
Adana'da çok sayıda kaçak sigara ve makaron ele geçirildi | Video 20.10.2023 | 11:47
Mersin’de ’change’ operasyonu: Evlerinden şaşe baskı makinesi bile çıktı | Video 01:15
Mersin'de 'change' operasyonu: Evlerinden şaşe baskı makinesi bile çıktı | Video 20.10.2023 | 11:11
Sivas’ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 02:23
Sivas'ta sis etkili oldu, görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 20.10.2023 | 10:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Ekim 2023 Cuma atv izle! | Video 04:01
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Ekim 2023 Cuma atv izle! | Video 20.10.2023 | 10:55
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:48
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.10.2023 | 10:35
Yolcu minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 01:47
Yolcu minibüsü otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 20.10.2023 | 10:49
Evde düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs yakayı ele verdi | Video 00:42
Evde düzenek kurup uyuşturucu yetiştiren şahıs yakayı ele verdi | Video 20.10.2023 | 10:31
Sivas’ta Sonbahar manzarası mest etti | Video 03:20
Sivas'ta Sonbahar manzarası mest etti | Video 20.10.2023 | 10:35
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 08:48
Ataşehir’de dehşet saçan magandanın sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.10.2023 | 10:21
Şanlıurfa’da aranan 33 zanlı yakalandı | Video 01:06
Şanlıurfa'da aranan 33 zanlı yakalandı | Video 20.10.2023 | 10:28
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video 01:19
Adana’da kaçak sigara operasyonu: 2 kişi yakalandı | Video 20.10.2023 | 10:20
NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video 01:11
NARKOGÜÇ operasyonlarında 13 gözaltı daha | Video 20.10.2023 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA