Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video
Adana'da bir kişinin boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasını silahla vurma anı saniye saniye görüntülendi.
Olayın şüphelisi İzzettin T., ise Muhammet G.'nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etmiş ancak daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
04:27
Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 22.10.2024 | 13:12
01:41
02:32
Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
01:15
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 22.10.2024 | 09:09
00:37
05:59
04:48
01:45
Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 22.10.2024 | 08:59
00:34
Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 21.10.2024 | 17:54
09:59
00:44
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 21.10.2024 | 12:40
02:23
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 21.10.2024 | 12:40
07:42
00:21
00:53
00:57
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 21.10.2024 | 11:08
03:57
Rize'de korku dolu anlar: Heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı | Video 21.10.2024 | 11:05
07:31
Rize'de heyelan! 3 ev yıkıldı | Video 21.10.2024 | 08:55
00:32
Rize Çayeli'de toprak kayması: 3 ev yıkıldı 21.10.2024 | 08:48