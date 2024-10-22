Video Yaşam Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video

Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video

22.10.2024 | 13:12

Adana'da bir kişinin boşanma aşamasında olduğu karısını ve yanındaki kayınbabasını silahla vurma anı saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam meydana gelmişti. İddiaya göre, İzzettin T. (24), eşi Ayşegül T. (24) ile anlaşamadıkları için boşanma aşamasına geldi. İzzettin T. akşam eşinin olduğu yeri gidip onunla görüşmek istemiş ancak kayınbabası Salih K. (50) izin vermemişti. Bunun üzerine İzzettin T., pusuya yatarak karısının dışarı çıkmasını beklemiş ve eşi Ayşegül T. ve kayınbabası Salih K. evden çıkıp otomobile bindiği sırada onlara tabanca ile ateş edip vurmuştu. Bu anların ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı.
Olayın şüphelisi İzzettin T., ise Muhammet G.'nin başına silah dayayarak motosikletini gasp etmiş ancak daha sonra polis tarafından yakalanmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 00:13
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Gebze’deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 04:27
Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 22.10.2024 | 13:12
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 01:41
Cinayet zanlısının saklandığı evi fareler bastı, kaçtığı adreste yakalandı | Video 22.10.2024 | 13:12
Gaziosmanpaşa’da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 02:32
Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 01:15
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 22.10.2024 | 09:09
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın’ yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 00:37
Peçeteye ‘Mezar taşımı yaptırmayın' yazıp ortadan kaybolan gençten acı haber | Video 22.10.2024 | 09:02
Narin Güran’ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 05:59
Narin Güran'ın cinayetinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi | Video 22.10.2024 | 08:59
Esenler TEM Otoyolu’nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 04:48
Esenler TEM Otoyolu'nda feci kaza! Motosiklet asfalt yenileme aracına çarptı: 1 ölü | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 01:45
Adana'da şizofren genç ailesini katletti: 2 ölü, 1 yaralı | Video 22.10.2024 | 08:59
Adana’da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 00:34
Adana'da mezarlıkta dehşet: 3 kadın öldürüldü! 21.10.2024 | 17:54
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 09:59
Havalimanında doğurduğu bebek klozette bulunan Rus uyruklu annenin görüntüleri ortaya çıktı | Video 21.10.2024 | 13:01
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 00:44
Eğlence mekanı çıkışında ortalığı savaş alanına çevirdiler | Video 21.10.2024 | 12:40
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 02:23
Ağrı Dağı’na zorlu tırmanış | Video 21.10.2024 | 12:40
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ’’FETÖ’nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik’’ | Video 07:42
15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: ''FETÖ'nün öldüğünü söylüyorlar, çok sevindik'' | Video 21.10.2024 | 12:40
Maltepe’de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 00:21
Maltepe'de sipariş kavgasında yumruklar havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 21.10.2024 | 12:40
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 00:53
Düğünde gülümseten anlar! Çiçek kapma yarışına giren erkekler gelini yere düşürdü | Video 21.10.2024 | 12:40
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 00:57
Cuma namazını fırsat bilip 7 milyon TL vurgun yaptılar | Video 21.10.2024 | 11:08
Rize’de korku dolu anlar: Heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı | Video 03:57
Rize'de korku dolu anlar: Heyelanı gören köylüler büyük şok yaşadı | Video 21.10.2024 | 11:05
Rize’de heyelan! 3 ev yıkıldı | Video 07:31
Rize'de heyelan! 3 ev yıkıldı | Video 21.10.2024 | 08:55
Rize Çayeli’de toprak kayması: 3 ev yıkıldı 00:32
Rize Çayeli'de toprak kayması: 3 ev yıkıldı 21.10.2024 | 08:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA