Video Yaşam Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video
Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video

Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video

21.02.2025 | 14:46

Bursa’da kar yağışı sebebiyle İstanbul-İzmir Otobanında 25 araç birbirine girdi. Kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa Şehir Hastanesi mevki İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önündeki araca çarptı. Kaza nedeniyle duramayan 25 araç birbirine girince zincirleme kaza meydana geldi. Kaza anları kameraya anbean yansırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sebebiyle kilometrelerce kuyruk oluşurken, yaşanan olayda can kaybı ve ciddi yaralanma meydana gelmemesi sevindirdi. Kaza anı ise kameraya anbean yansırken, ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası trafik normale döndü.

Yetkililer yağış nedeniyle sürücülerin daha dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video 01:10
Karlı yolda araçların birbirine çarptığı anlar kameraya yansıdı: 25 araç birbirine girdi | Video 21.02.2025 | 14:46
Ağrı’da sokaklar buz pistine döndü: Araçlar kaydı, yayalar böyle düştü | Video 03:28
Ağrı'da sokaklar buz pistine döndü: Araçlar kaydı, yayalar böyle düştü | Video 21.02.2025 | 13:54
Osmaniye’de 6 metrelik çukura düşen vatandaş kurtarıldı | Video 00:58
Osmaniye’de 6 metrelik çukura düşen vatandaş kurtarıldı | Video 21.02.2025 | 12:59
Akhisar’da uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 kişi tutuklandı | Video 00:56
Akhisar'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 3 kişi tutuklandı | Video 21.02.2025 | 12:48
Karla bütünleşen Edirnekapı Şehitliği’ndeki dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video 01:50
Karla bütünleşen Edirnekapı Şehitliği'ndeki dev Türk bayrağı böyle görüntülendi | Video 21.02.2025 | 12:45
Buzlanan yolda kaydı, inşaat halindeki binanın zeminine böyle düştü | Video 01:16
Buzlanan yolda kaydı, inşaat halindeki binanın zeminine böyle düştü | Video 21.02.2025 | 12:38
İstanbul’un tarihi simgeleri beyaza büründü | Video 03:21
İstanbul’un tarihi simgeleri beyaza büründü | Video 21.02.2025 | 12:38
Gaziantep’te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video 00:18
Gaziantep'te sahte avukat ve katip kimliğiyle dolandırıcılık yapan 2 şahıs yakalandı | Video 21.02.2025 | 11:22
Karadeniz’de kar güzelliği dron kamerasında | Video 05:09
Karadeniz’de kar güzelliği dron kamerasında | Video 21.02.2025 | 10:48
Kendilerini savcı-polis diye tanıtıp yaşlı adamı 4 milyon lira dolandırdılar | Video 06:41
Kendilerini savcı-polis diye tanıtıp yaşlı adamı 4 milyon lira dolandırdılar | Video 21.02.2025 | 10:43
Gaziantep’te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video 00:55
Gaziantep'te sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 5 şahıs tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:27
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 01:58
3 kişiyi vuran, otomobili kundaklayan 4 kişi de tutuklandı | Video 21.02.2025 | 10:26
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 01:00
Sokak köpekleri yaşı küçük çocuğa saldırdı! İşte o anlar... | Video 21.02.2025 | 09:55
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada Ben elendim yazdı | Video 01:47
Dakikalarca drift attı, polis yakalayınca sosyal medyada "Ben elendim" yazdı | Video 21.02.2025 | 09:35
Ataşehir’de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 02:58
Ataşehir'de kar yağışı etkisini artırdı; İETT otobüsleri yolda kalınca şoför ve yolcular isyan etti! | Video 21.02.2025 | 09:28
İstanbul’da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 02:28
İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 02:10
Zeytinburnu'nda bir akaryakıt istasyonu marketinde çıkan yangın paniğe neden oldu | Video 21.02.2025 | 08:15
Beyoğlu’nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 02:56
Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın! Mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.02.2025 | 16:31
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 04:49
Benzinle traktörü kundaklarken kendini de yaktı | Video 20.02.2025 | 16:25
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 00:49
18 yaşındaki kundakçı, 120 saat kamera incelemesiyle yakalandı | Video 20.02.2025 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA