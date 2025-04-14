Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video 14.04.2025 | 12:23 Kars Sarıkamış'ta 2 genç, ATV motor arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar Nisan ayında pistlerde kaymanın keyfini çıkarıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezi ATV motor ile zirveye çıkan Umut Fendi ile Ömer Kurtuluş, daha sona zirveden aşağıya ATV motorun arkasına bağladı halata snowboard ile kaydı. O anları ise kafa kamerasıyla çekti.

Ömür Kurtuluş ATV motoru kullanırken, Umut Fendi ise Nisan ayında gönlünce kaymanın keyfini çıkardı. O anları anbe an kaydeden gençler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.