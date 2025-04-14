Video Yaşam Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video
Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video

Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video

14.04.2025 | 12:23

Kars Sarıkamış'ta 2 genç, ATV motor arkasına bağladığı halatla snowboard yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde vatandaşlar Nisan ayında pistlerde kaymanın keyfini çıkarıyor.
Sarıkamış Kayak Merkezi ATV motor ile zirveye çıkan Umut Fendi ile Ömer Kurtuluş, daha sona zirveden aşağıya ATV motorun arkasına bağladı halata snowboard ile kaydı. O anları ise kafa kamerasıyla çekti.

Ömür Kurtuluş ATV motoru kullanırken, Umut Fendi ise Nisan ayında gönlünce kaymanın keyfini çıkardı. O anları anbe an kaydeden gençler, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kars’ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video 05:32
Kars'ta 2 kişi ATV motora bağladığı halatla snowboard yaptı | Video 14.04.2025 | 12:23
Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video 04:36
Gasp edilmekten biber gazı sayesinde kurtulan taksici o anları anlattı | Video 14.04.2025 | 12:23
Eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı | Video 03:08
Eski eşinin boğazını keserek öldüren zanlısı tutuklandı | Video 14.04.2025 | 12:23
Adana’daki karnavalda Hindistan manzaralarını akıllara getiren işletmelere ceza | Video 03:44
Adana'daki karnavalda Hindistan manzaralarını akıllara getiren işletmelere ceza | Video 14.04.2025 | 10:48
Müzayedede 30 bin liraya satın alındı: İbrahim Gülşeni’nin 100’den fazla yeni şiiri ortaya çıktı | Video 05:09
Müzayedede 30 bin liraya satın alındı: İbrahim Gülşeni'nin 100'den fazla yeni şiiri ortaya çıktı | Video 14.04.2025 | 10:28
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video 00:56
İki husumetli aile tekme tokat birbirine girdiği kavga kamerada | Video 14.04.2025 | 10:28
Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video 06:15
Arnavutköy’de ormanda ot toplayan vatandaş yaralı Kaya Kartalı buldu | Video 14.04.2025 | 10:28
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı | Video 11:20
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanığın bulunduğu duruşma başladı | Video 14.04.2025 | 10:28
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video 03:54
Küçükçekmece’de boş arazide çürümüş halde erkek cesedi bulundu | Video 14.04.2025 | 08:43
Kalp krizi geçiren vatandaş yardım istemek için kıraathaneye sığındı, hayatını kaybetti | Video 02:20
Kalp krizi geçiren vatandaş yardım istemek için kıraathaneye sığındı, hayatını kaybetti | Video 14.04.2025 | 08:43
Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı | Video 03:46
Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı | Video 14.04.2025 | 08:42
İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:35
İstanbul Başakşehir’de 880 kg uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 14.04.2025 | 08:42
Kapıkule’deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı | Video 03:46
Kapıkule'deki rüşvet operasyonunda yakalanan 23 gümrük muhafaza memuru tutuklandı | Video 13.04.2025 | 16:49
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanık yarın hakim karşısına çıkacak | Video 11:20
Narin Güran cinayetine ilişkin 15 sanık yarın hakim karşısına çıkacak | Video 13.04.2025 | 15:13
Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüpheli kamerada | Video 02:35
Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüpheli kamerada | Video 13.04.2025 | 15:13
Avcılar’da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video 00:36
Avcılar'da alkollü sürücü otopark görevlisine çarpıp kaçtı | Video 13.04.2025 | 15:12
Esenyurt’ta gençlerin arasındaki küfürleşme kavgaya döndü | Video 03:05
Esenyurt'ta gençlerin arasındaki küfürleşme kavgaya döndü | Video 13.04.2025 | 15:12
Polis, uygulama noktasını görünce geri geri kaçan aracı koşarak böyle yakaladı | Video 03:11
Polis, uygulama noktasını görünce geri geri kaçan aracı koşarak böyle yakaladı | Video 13.04.2025 | 15:12
Avcılar’da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı | Video 06:10
Avcılar'da metrobüs kazası: 16 hafif yaralı | Video 13.04.2025 | 12:39
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video 01:25
Yoğun kar zincirleme kazalara yol açtı: Toplam 21 araç birbirine girdi, 4 kişi yaralandı | Video 13.04.2025 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY