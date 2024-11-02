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Kars’ta 6 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı saldırı kamerada

Kars’ta 6 yaşındaki çocuğun öldüğü silahlı saldırı kamerada

02.11.2024 | 10:39

Kars’ta 6 yaşındaki Muhammet’in maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kars'ta evinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynarken bir düğün salonuna açılan ve düğün salonu sahiplerinin ateşe ateşle karşılık verdiği olay güvenlik kamerasına yansıdı.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde beyaz hafif ticari araçla düğün salonuna ateş edilmesi ve düğün salonu sahiplerinin koşarak hafif ticari araca ateş etmesi yer alıyor.


Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada av tüfeği, çelik yelek, 2 tabanca 300 mermi ve harddisk ele geçirerek muhafaza altına aldı.


Kars'ta 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın maganda kurşunuyla hayatını kaybettiği olayla ilgili Ahmet A., Mehmet A., Yakup Y., Kazım Y. ve Yusuf Y. tutuklanmıştı.

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