Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video
İstanbul Kartal'da bir apartman dairesinde günlerdir haber alınamayan erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Biz buradan arkadaşlarla yürüyüş yapıyorduk. Baktık polis gelmiş, buradakilerle konuştuğumuzda bayağı aramışlar vefat eden kişiyi ama sonra evde ölü bulunmuş" dedi.
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