Video Yaşam Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video
Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video

Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video

01.11.2023 | 09:08

İstanbul Kartal'da bir apartman dairesinde günlerdir haber alınamayan erkek şahsın cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 19.30 sıralarında İstanbul Kartal ilçesi, Uğur Mumcu Mahallesi, Mazi sokak üzerindeki bir apartman dairesinde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşayan 47 yaşındaki Cem ismindeki bir kişiden günlerdir haber alınamıyordu. Akrabaların ve apartmanlardaki komşularının merak etmesi üzerine evin kapısı kırılarak içeri girildi. Şahsın, dairenin içinde yatar ve morarmış bir şekilde öldüğünü gören akrabaları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı apartmana çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen, olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını tamamladıktan sonra cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş, "Biz buradan arkadaşlarla yürüyüş yapıyorduk. Baktık polis gelmiş, buradakilerle konuştuğumuzda bayağı aramışlar vefat eden kişiyi ama sonra evde ölü bulunmuş" dedi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kartal’da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video 02:13
Kartal'da bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu | Video 01.11.2023 | 09:08
Ümraniye’de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video 00:22
Ümraniye'de trafik magandası korna çalan aracı böyle yumrukladı | Video 01.11.2023 | 09:08
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat’ın evden gözaltına alınma anı kamerada 01:50
SON DAKİKA | Dilan Polat ve Engin Polat'ın evden gözaltına alınma anı kamerada 01.11.2023 | 09:03
Tekirdağ’da iki motosikletin çarpışma anı kamerada 03:09
Tekirdağ’da iki motosikletin çarpışma anı kamerada 31.10.2023 | 23:29
Evli olan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Esra Erol’da büyük yüzleşme! 55:28
Evli olan sevgilisi tarafından dolandırıldı! Esra Erol’da büyük yüzleşme! 31.10.2023 | 20:03
Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı | Video 00:31
Operasyonla çökertilmişti… 31 çete üyesi tutuklandı | Video 31.10.2023 | 16:32
Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü | Video 02:08
Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü | Video 31.10.2023 | 15:46
Yanında çalışan kız çocuğunu taciz eden 63 yaşındaki sapık fırıncı tutuklandı! | Video 00:38
Yanında çalışan kız çocuğunu taciz eden 63 yaşındaki sapık fırıncı tutuklandı! | Video 31.10.2023 | 16:18
Somer Şef tutuklansın dediler! 22.5 yıl hapsi istenen Somer Sivrioğlu’ndan duvar savunması! | Video 00:29
Somer Şef tutuklansın dediler! 22.5 yıl hapsi istenen Somer Sivrioğlu’ndan duvar savunması! | Video 31.10.2023 | 16:06
Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 01:55
Uzunköprü’de tır motosiklete çarptı: 1 yaralı | Video 31.10.2023 | 15:42
İzmir’de kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalanması kamerada | Video 01:10
İzmir'de kuyumcunun soyulma anı ve şüphelilerin yakalanması kamerada | Video 31.10.2023 | 15:41
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Denetim yapan bekçiye çarptı | Video 00:40
Alkollü sürücü dehşet saçtı! Denetim yapan bekçiye çarptı | Video 31.10.2023 | 16:03
6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 03:38
6 aylık hamile kadının öldürülmesinde cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi | Video 31.10.2023 | 15:41
Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı | Video 02:54
Plastik fabrikasında kimyasal tank patladı | Video 31.10.2023 | 15:41
Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 02:58
Bursa’da kiracısını soyan ev sahibi kamerada | Video 31.10.2023 | 14:14
Çok konuşuyorsunuz diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 01:14
"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 13:54
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 00:49
İzmir’de silah kaçakçılarına baskın: 4 tutuklama | Video 31.10.2023 | 14:02
Küçükçekmece’de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 06:50
Küçükçekmece'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı | Video 31.10.2023 | 13:35
Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 01:14
Halk otobüsü şoförü ‘Çok konuşuyorsunuz’ diyerek yolcuları indirdi, seferi iptal etti | Video 31.10.2023 | 14:03
FETÖ’ye yönelik ’Kıskaç Operasyonu’nda 6 kişi yakalandı | Video 01:10
FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç Operasyonu'nda 6 kişi yakalandı | Video 31.10.2023 | 13:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA