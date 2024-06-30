Kartal'da bir dairede tüp patladı: 4 katlı apartman tahliye edildi | Video 30.06.2024 | 11:13 Kartal'da bir dairenin mutfak kısmındaki tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, 4 katlı apartman tahliye edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, dün Kartal Esentepe Mahallesi Kayakent Sokak üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı bir apartmanın birinci katında tüp patladı. Mutfakta bulunan tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Tüpün patlamasıyla birlikte evin camları kırıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri balkondan kurtardı. Polis ekipleri apartmanı tahliye etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.