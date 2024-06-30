Kartal'da bir dairede tüp patladı: 4 katlı apartman tahliye edildi | Video
Kartal'da bir dairenin mutfak kısmındaki tüpün patlaması nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alırken, 4 katlı apartman tahliye edildi.
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