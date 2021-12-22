Video Yaşam Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video
Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video

Kartal’da iki katlı kafede korkutan yangın | Video

22.12.2021 | 08:49

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Kartal’da iki katlı bir kafede yangın çıktı. Kafenin içerisinden yayılan yoğun dumanı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Kartal Soğanlık Mahallesinde bulunan iki katlı bir kafede saat 07.15 sıralarında yangın çıktı. Kafenin ikinci katından çevreye yayılan yoğun dumanı fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kafenin ikinci katında yangın nedeniyle maddi hasar meydana gelirken can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Ardından itfaiye ekiplerince kafede duman tahliyesi işlemi yapıldı.

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