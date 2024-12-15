Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video 15.12.2024 | 15:35 İstanbul Esenyurt’ta bir züccaciye dükkanına gelen genç, kasiyerle tartışmasının ardından ortalığı birbirine kattı. İşyerinden çıktıktan bir süre sonra bıçakla olay yerine gelen şahıs, kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayarak dükkanı dağıttı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Ispartakule Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir züccaciye dükkanına gelen genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı kasiyerle tartışmaya başladı. Ardından hızla işyerinden çıkan şahıs, dakikalar sonrasında bıçakla olay yerine geri döndü. Önce kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayan genç, ardından ise dükkanın önünde bulunan ürünleri sokağa fırlatarak bağırmaya başladı. Silahlı iki arkadaşını da olayın yaşandığı yere çağıran ve etraftaki insanları silahla tehdit ettiren genç ise polisin gelmesiyle olay yerinden koşarak uzaklaştı. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlatırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.