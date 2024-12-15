Kasiyerle tartıştı, bıçakla iş yerini basıp 2 kişiyi yaraladı | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir züccaciye dükkanına gelen genç, kasiyerle tartışmasının ardından ortalığı birbirine kattı. İşyerinden çıktıktan bir süre sonra bıçakla olay yerine gelen şahıs, kasiyeri ve bir çalışanı bıçaklayarak dükkanı dağıttı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.
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