Kasklı saldırganların kurşun yağdırdığı olaya ilişkin 2 tutuklama | Video

12.10.2025 | 08:59

Kocaeli'de iş yerine motosikletli ve kasklı kişilerce gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim tarihinde saat 02.30 sıralarında Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerine motosikletli ve kasklı şahıslar tarafından 6 el ateş etmek suretiyle silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildi. Olaya ilişkin kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğünce faillerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda saldırıyı gerçekleştiren fail ile işbirliği yaparak ona yardım eden 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganların elinde silahla yüzlerini kamufle ederek paylaşım yapması da dikkat çekti.
