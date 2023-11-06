Kastamonu’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 4 yaralı | Video
Kastamonu’nun Araç ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı.
YARALILARIN 3'ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Sema Tom Acar, Yağmur İkra Acar ve Sezgin Acar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Zeynep Deveci ise Karabük'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Sema Tom Acar, Yağmur İkra Acar ve Sezgin Acar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olay yerinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemeler sonrasında hayatını kaybeden Sezgin Tom'un cenazesi morga kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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