Kastamonu'da yaban hayvanları kamerada | Video
Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yapan hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.
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