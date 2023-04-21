Video Yaşam Kastamonu'da yaban hayvanları kamerada | Video
Kastamonu'da yaban hayvanları kamerada | Video

Kastamonu'da yaban hayvanları kamerada | Video

21.04.2023 | 10:41

Kastamonu'nun Cide ilçesinde doğa tutkunu tarafından ormanlık alana kurulan fotokapanlarla yapan hayvanlarının yaşamı gözler önüne serildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan doğa tutkunu bölgedeki ormanlardaki yaban hayvanlarını görüntülemek için fotokapan kurdu. Ormanlık alanlara farklı tarihlerde kurulan fotokapanlarla çok sayıda yaban hayvanı, yiyecek ararken görüntülendi. Görüntülerde domuz, kuşlar, tilkilerin ormanlarda yiyecek aradığı görülüyor.

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