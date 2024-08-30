Kasten öldürme suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı | Video
Adana'da kasten öldürme suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Seyhan polisleri tarafından yakaladı.
Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler söz konusu hükümlünün izini sürdü. Kocavezir Mahallesi Kocavezir iş hanında saklanan hükümlü yakalandı.
Polis merkezine götürülen şüpheli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
01:04
00:38
00:52
Çaldığı motosikletleri gömüyordu, kolundaki dövmesi ele verdi | Video 30.08.2024 | 10:33
00:59
Mersin'de aranan şahıs dolap görünümlü gizli bölmede yakalandı | Video 30.08.2024 | 10:35
01:33
Sinop'ta sağanak yağışı etkili oldu, yollar dereye döndü | Video 30.08.2024 | 09:41
00:29
Mobilya yüklü kamyonet park halindeki dorseye çarptı: 3 ölü | Video 30.08.2024 | 09:41
00:28
Darıca’da yağma ve cinayet soruşturmasında 5 tutuklama 30.08.2024 | 09:45
00:32
Batman’da şehirlerarası yolcu otobüsünde uyuşturucu yakalandı | Video 30.08.2024 | 09:38
00:51
03:47
Gişe çıkışında çarpışan tırlar alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 30.08.2024 | 09:21
00:11
Arnavutköy'de sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada! 30.08.2024 | 09:16
02:06
Metrobüs kazasında gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi | Video 30.08.2024 | 09:05
04:52
Erzincanlı sevimli ikizler sosyal medyada fenomen oldu | Video 30.08.2024 | 09:01
04:40
Bağcılar'da 5 katlı fabrika alevlere teslim oldu | Video 30.08.2024 | 08:57
02:19
İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı | Video 30.08.2024 | 08:57
03:47
Gişe çıkışında çarpışan TIR'ar alev alev yandı: 1 ölü, 1 yaralı 30.08.2024 | 07:58
03:55
01:44
Bayrampaşa’da silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı 30.08.2024 | 07:59
05:56
Kına gecesinde damada dehşeti yaşatan şahıslardan 7'si tutuklandı | Video 29.08.2024 | 16:42