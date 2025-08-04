Kavga ettikleri şahsı taşla bayılttılar | Video 04.08.2025 | 09:03 Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada bir şahıs kafasına taş atılarak bayıltıldı. Olay anbean kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir sebepten yabancı uyruklu 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Olayda bir şahıs da kafasına taş atılması sonucu olay yerinde bayıldı. Olaya karışan bazı şahıslar arkadaşlarının yardımına koşarken, bazıları da taşı atan şahsı kovaladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kafasına taş atılan S.J.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Olay anı anbean kameralara yansıdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.