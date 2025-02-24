Kayak pistinde şambrele binen 10 kişi çukura böyle düştü | Video
Bolu'nun Ömerler köyünde oluşturulan kayak pistinde arka arkaya şambrele binen 10 kişi, virajı alamayarak çukura düştü. Eğlenceli anlar vatandaş kamerasına yansıdı.
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