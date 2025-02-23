Video Yaşam Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video
Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video

Kayak yaparken yaralanan vatandaşı JAK kurtardı | Video

23.02.2025 | 13:37

Tunceli’de kayak yaparken düşerek yaralanan bir kadını, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kurtardı.

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Olay, Ovacık Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadın kayak yaparken düştü ve yaralandı. Haber verilmesi üzeri kayak merkezinde görevli JAK ekipleri harekete geçti. Kar motoru ve arkasına bağlanan sedye ile kadına ulaşan ekipler, yaralıyı aşağı indirdi. Yaralı kadın, ambulansla Ovacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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