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Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle kurtarıldı

13.11.2023 | 00:30

Konya’nın Hadim ilçesinde kayalıklardan düşerek yaralanan Emin Yıldız, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle kurtarıldı.

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