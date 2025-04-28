Video Yaşam Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video
Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video

Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video

28.04.2025 | 12:58

Mersin'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kayarak kaldırıma çarpıp ters döndü. Sürücünün hafif yaralandığı, çevredekilerin korktuğu kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, merkez Yenişehir İlçesi Barbaros Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 NSA 81 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak ters dönen otomobilin hafif yaralanan sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. O anda çevredekiler kazanın şokuyla önce korktu, ardından da da bir kaç saniyelik şoktan sonra yardıma koştu. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video 00:35
Kayan otomobil kaldırıma çarpıp ters döndü: O anlar kamerada | Video 28.04.2025 | 12:58
Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 00:16
Yolun ortasında otomobili görenler şaştı kaldı | Video 28.04.2025 | 12:58
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 01:39
Adana’da 660 litre sahte içki ele geçirildi: 9 gözaltı | Video 28.04.2025 | 10:28
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video 03:15
Esenyurt’ta kavgayı fırsat bilerek çantayı alıp böyle kaçtı | Video 28.04.2025 | 10:28
27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video 01:04
27 yaşındaki emlakçı çalışanı ölü bulundu; 1 ay önce öldüğü ortaya çıktı | Video 28.04.2025 | 10:13
2 yaşındaki Muhammed, 2’nci kattan çöp konteynerine düştü | Video 00:15
2 yaşındaki Muhammed, 2'nci kattan çöp konteynerine düştü | Video 28.04.2025 | 09:35
Samsun’da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video 14:44
Samsun'da heyelan faciası kamerada: Baba ve iki çocuğunun cesetlerine ulaşıldı | Video 28.04.2025 | 09:03
Kadıköy’de balkon çöktü, bina tedbiren boşaltıldı | Video 04:45
Kadıköy'de balkon çöktü, bina tedbiren boşaltıldı | Video 28.04.2025 | 09:03
Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video 02:54
Feci kaza kamerada: Kavşakta bekleyen aracı solladı, kazaya neden oldu | Video 28.04.2025 | 09:03
Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video 03:22
Yağmur duasında yağan yağmur sele sebep oldu | Video 28.04.2025 | 09:03
İstanbul’daki St. Antuan Kilisesi’nde Papa Franciscus için ayin düzenlendi | Video 05:17
İstanbul'daki St. Antuan Kilisesi'nde Papa Franciscus için ayin düzenlendi | Video 28.04.2025 | 09:02
Sahnede kaza! Sanatçının türkü söylediği esnada kolon devrildi | Video 00:12
Sahnede kaza! Sanatçının türkü söylediği esnada kolon devrildi | Video 28.04.2025 | 09:02
Fatma’ya bayramı çok gördüler | Video 05:11
Fatma’ya bayramı çok gördüler | Video 27.04.2025 | 14:54
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 01:10
İstanbul’da fuhuş operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı | Video 27.04.2025 | 14:40
Kapalıçarşı’da 480 bin lira değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı | Video 00:49
Kapalıçarşı’da 480 bin lira değerinde altın çalan şüpheli tutuklandı | Video 27.04.2025 | 14:39
Kuyumculara sahte altın satarak dolandıran şahıs kamerada | Video 00:51
Kuyumculara sahte altın satarak dolandıran şahıs kamerada | Video 27.04.2025 | 12:23
Esenyurt’ta dehşete düşüren görüntü! Eski karısının iş yerinin kapısına yangın tüpüyle dayandı | Video 02:24
Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü! Eski karısının iş yerinin kapısına yangın tüpüyle dayandı | Video 27.04.2025 | 12:23
Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor | Video 02:57
Doğada kendiliğinden yetişiyor, faydası saymakla bitmiyor | Video 27.04.2025 | 10:57
Ttakside unutulan 18 bin 300 Euro’yu sahibine teslim etti | Video 05:50
Ttakside unutulan 18 bin 300 Euro'yu sahibine teslim etti | Video 27.04.2025 | 10:57
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında can pazarı kamerada | Video 08:09
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde çıkan yangında can pazarı kamerada | Video 27.04.2025 | 10:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY