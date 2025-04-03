Kaybolan 9 yaşındaki çocuk 12 saatlik çalışmanın ardından ormanda bulundu | Video
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kendisinden haber alınamayan 9 yaşındaki çocuk, 12 saat süren çalışmalar neticesinde ekipler tarafından bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
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