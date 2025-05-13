Video Yaşam Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video
Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video

Kayıp kedi bulunmazsa kocası boşayacak | Video

13.05.2025 | 09:43

Adana’da kedisi kaybolan bir kadın bulana 15 bin lira ödül vereceğini söylerken, kedinin bulunmaması halinde onu çok seven kocasının kendisini boşayacağını söyleyerek duygusal anlar yaşadı.

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Zeynep Eğri bundan 3 gün önce "Diablo ama mamak" ismini verdiği scootish fold cinsi kendisini 75402 sokakta oturan babasına bıraktı. Ancak çok sevdiği kedisi bir süre sonra kedi kayboldu. 1 yaşında olan ve çipi de bulunan kediden bir daha haber alamayan Eğri, perişan oldu.

"KEDİMİZİ EŞİMDE ÇOK SEVİYOR ONA BİR ŞEY OLURSA SENİ BOŞARIM DEMİŞTİ"
Eğri, eşi Hamza Eğri'nin de kediyi çok sevdiğini belirterek, "Kedimizden 3 gündür haber alamıyoruz. Daha öncede gitmiş ama geri gelmişti. Bu kez gelmedi. Eşim de kediyi çok seviyor. O da yurt dışına çalışmaya gitti. Giderken kediye iyi bak bir şey olmasın, ona bir şey olursa seni boşarım. Kedim kayboldu ona mı yanacağım kocam beni boşayacak ona mı yanacağım çok kötü durumdayım" dedi.

"BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL VERECEĞİM"
Eğri, kedisini bulana 15 bin lira ödül vereceğini belirterek şöyle devam etti:
"Kedimiz bizim her şeyimiz. Onu bulana 15 bin lira ödül vereceğim. Yeter ki kedimizi geri getirsinler. Ayrıca onun 3 tane yavrusu var. Bulana o yavrulardan da hediye edebilirim, Yeter ki kedim geri gelsin. Biz onsuz yaşamıyoruz. Kocam yurt dışında ama kedim kayboldu. İnanın kediyi daha çok özlüyorum. Onsuz bir hayat düşünemiyorum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

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