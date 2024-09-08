Kayıp Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! Cesedi torba içinde miydi? Olay yerinden ilk görüntüler… | Video
Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olarak alan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun." ifadelerini kullandı. İşte Narin'in cansız bedeninin bulunduğu olay yerinden ilk görüntüler…
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