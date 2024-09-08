Video Yaşam Kayıp Narin'in cesedi nerede bulundu? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kan donduran detaylar | Video
Kayıp Narin'in cesedi nerede bulundu? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kan donduran detaylar | Video

Kayıp Narin'in cesedi nerede bulundu? Narin Güran'ı kim öldürdü? Kan donduran detaylar | Video

08.09.2024 | 11:25

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gündür kayıp olarak alan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Akıllarda ise birçok soru işareti kaldı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede daha önce 3 kez arama yapıldığı ortaya çıktı. Bu derede birkaç gün önce de bir terlik bulunmuş, aile üyeleri terliğin Narin'e ait olmadığını anlatmıştı. Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan konuya ilişkin A Haber'e konuştu.

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